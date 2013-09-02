Ставь лайки и следи за новостями
Скрипт для расчета статистических данных свечей - скрипт для MetaTrader 5
- 8489
Опубликован:
Обновлен:
Скрипт выполняет расчет минимальных, максимальных и среднеарифметических значений свечей (свеча, тело, тени) текущего графика.
Рассчитанные значения выводятся тремя группами текстовых меток (для бычьих, медвежьих и всех) в левый верхний угол графика.
Выбор интервала времени или количества последних (справа) баров зависит от первых пяти входных параметров и наличия вертикальных линий на графике.
Логика выбора:
- Если вертикальных линий (с именами name start line и name finish line) на графике нет и баров для расчета (bars for calculation) 0 - время начала и окончания для расчетов берется из date start и date finish.
- Если на графике есть вертикальные линии с именами, заданными name start line и name finish line и баров для расчета (bars for calculation) 0 - время начала и окончания для расчетов берется из свойств этих линий.
- Если баров для расчета (bars for calculation) > 0 - количество баров для расчета = bars for calculation со сдвигом в 1 бар (нулевой бар не рассчитывается).
*Если найдена только одна из линий (name start line или name finish line), или время линии start > времени линии finish, или количество баров для расчета (bars for calculation) < 0 - выход без расчетов.
Остальные параметры:
- Количество знаков после запятой, 4 или 5 (нормализация и форматирование строк вывода текста);
- Цвета групп текстовых меток;
- Размер шрифта;
- Удаление текстовых меток с графика (если true - метки удаляются, расчет не производится).
Код прокомментирован.
