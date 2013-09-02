CodeBaseРазделы
Скрипты

Скрипт для расчета статистических данных свечей - скрипт для MetaTrader 5

Andrew Petras
8489
(48)
Скрипт выполняет расчет минимальных, максимальных и среднеарифметических значений свечей (свеча, тело, тени) текущего графика.

Рассчитанные значения выводятся тремя группами текстовых меток (для бычьих, медвежьих и всех) в левый верхний угол графика.

Выбор интервала времени или количества последних (справа) баров зависит от первых пяти входных параметров и наличия вертикальных линий на графике.

Статистика свечей MQL5

Логика выбора:

  • Если вертикальных линий (с именами name start line и name finish line) на графике нет и баров для расчета (bars for calculation) 0 - время начала и окончания для расчетов берется из date start и date finish.
  • Если на графике есть вертикальные линии с именами, заданными name start line и name finish line и баров для расчета (bars for calculation) 0 - время начала и окончания для расчетов берется из свойств этих линий.
  • Если баров для расчета (bars for calculation) > 0 - количество баров для расчета = bars for calculation со сдвигом в 1 бар (нулевой бар не рассчитывается).

*Если найдена только одна из линий (name start line или name finish line), или время линии start > времени линии finish, или количество баров для расчета (bars for calculation) < 0 - выход без расчетов.

Остальные параметры:

Скрипт для расчета статистики свечей MQL5

  • Количество знаков после запятой, 4 или 5 (нормализация и форматирование строк вывода текста);
  • Цвета групп текстовых меток;
  • Размер шрифта;
  • Удаление текстовых меток с графика (если true - метки удаляются, расчет не производится).

Код прокомментирован.

Скрипт для расчета статистики свечей MQL5



