スクリプトは現在のチャートのローソク足の統計（ローソク足の実体と髭の最小、最大及び平均値）を計算します。

計算された統計は、チャートの左上隅にローソク足の3グループ（強気、弱気、すべて）のために示されています。

計算間隔は最初の5入力パラメータに依存します（間隔は、また、入力パラメータで定義された名前を持つ2つの垂直線でも選択可能です）。

MQL5ローソク足統計計算スクリプト

動作法

  • 垂直線（「start line」と「name finish line」入力によって定義された名前）がない場合や「bars for calculation」=0 の場合、開始日と終了日は「date start」と「date finish」入力パラメータによって指定された値で定義されます。
  • チャートが「start line」と「name finish line」入力によって定義された名前を持つ垂直線を含「bars for calculation」=0 の場合、-開始日と終了日はこれらの垂直線の時間特性に依存する値によって定義されます。
  • 「bars for calculation」> 0の場合、指定された数のバー -1（現在の未完成のバーが計算に使われます）が計算されます。

*チャートに線が1本だけ（「name start line」または「name finish line」）含まれる、または「start time」>「 finish time」か「bars for calculation」<0の場合 、スクリプトは何もせずにその作業を終えます。

その他の入力パラメータ：

MQL5ローソク足統計計算スクリプトの入力パラメータ

  • 数字、4または5桁（正規化と文字列フォーマットで使用）
  • グループの色
  • フォントサイズ
  • チャートからテキストラベルを削除（trueの場合、スクリプトはラベルのみを削除し何も計算しない）

コードにはコメントがあります。

MQL5ローソク足統計計算スクリプト



