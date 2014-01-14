O script realiza um cálculo estatístico das velas (os valores mínimos, máximos e médios do corpo e das sombras das velas) do gráfico atual.

Os cálculo estatísticos são mostrados por 3 grupos (alta, baixa e todos) de velas no canto superior esquerdo do gráfico.

O intervalo de cálculo depende de cinco parâmetros de entrada (o intervalo também pode ser selecionado com duas linhas verticais com nomes, definidos nos parâmetros de entrada).

Como ele funciona:

Se não houver nenhuma linha vertical (com os nomes de entrada definidos por "name start line" e "name finish line") e "bars for calculation" = 0 - as datas de início e término são definidos por valores especificados pelos parâmetros de entrada "date start" e "date finish".

Se o gráfico contém as linhas verticais com nomes, definidos pelas entradas "start line" e "name finish line" e bars for calculation = 0 - as datas de início e término são definidos por valores, dependendo das propriedades de tempo dessas linhas verticais.

Se as barras para o cálculo > 0, ele calcula o número especificado de barras -1 (a barra incompleta atual não é utilizada nos cálculos).

* Se o gráfico contém apenas uma linha ("name start line" ou "name finish line"), ou start time > finish time ou bars for calculation < 0 - o script não faz nada e termina o seu trabalho.



Outros parâmetros de entrada:

Digits, 4 ou 5 (usado na normalização e na formatação da string);

grupos de cores ;

Tamanho da fonte;

Excluí rótulos de texto a partir do gráfico (se for verdade, o script exclui somente os rótulos e não calcula nada).

O código tem comentários.