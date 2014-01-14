CodeBaseSeções
Script para o Cálculo Estatístico das Velas - script para MetaTrader 5

O script realiza um cálculo estatístico das velas (os valores mínimos, máximos e médios do corpo e das sombras das velas) do gráfico atual.

Os cálculo estatísticos são mostrados por 3 grupos (alta, baixa e todos) de velas no canto superior esquerdo do gráfico.

O intervalo de cálculo depende de cinco parâmetros de entrada (o intervalo também pode ser selecionado com duas linhas verticais com nomes, definidos nos parâmetros de entrada).

Cálculo de Candle statistics em MQL5

Como ele funciona:

  • Se não houver nenhuma linha vertical (com os nomes de entrada definidos por "name start line" e "name finish line") e "bars for calculation" = 0 - as datas de início e término são definidos por valores especificados pelos parâmetros de entrada "date start" e "date finish".
  • Se o gráfico contém as linhas verticais com nomes, definidos pelas entradas "start line" e "name finish line" e bars for calculation = 0 - as datas de início e término são definidos por valores, dependendo das propriedades de tempo dessas linhas verticais.
  • Se as barras para o cálculo > 0, ele calcula o número especificado de barras -1 (a barra incompleta atual não é utilizada nos cálculos).

* Se o gráfico contém apenas uma linha ("name start line" ou "name finish line"), ou start time > finish time ou bars for calculation < 0 - o script não faz nada e termina o seu trabalho.

Outros parâmetros de entrada:

Parâmetros de entrada do script de cálculo estatístico de Velas em MQL5

  • Digits, 4 ou 5 (usado na normalização e na formatação da string);
  • grupos de cores ;
  • Tamanho da fonte;
  • Excluí rótulos de texto a partir do gráfico (se for verdade, o script exclui somente os rótulos e não calcula nada).

O código tem comentários.

Cálculo de Candle Statistics em MQL5

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1842

