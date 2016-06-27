Das Skript berechnet Kerzen-Statistiken (die minimale, maximale und Durchschnittliche Werte von Kerzen Körper und Schatten) des aktuellen Charts.

Die berechneten Statistiken werden in 3 Gruppen (aufwärts, abwärts und alle) Kerzen in der oberen linken Ecke des Charts gezeigt.

Die Berechnungsintervall wird durch die erste 5 Eingabeparameter (es kann das Intervall mit zwei vertikale Linien und deren Namen in den Eingabeparameter ausgewählt werden) bestimmt.





Wie funktioniert es:

Wenn es keine vertikalen Linien (mit Namen, definiert durch "name start line" und "name finish line") und "bars for calculation"=0 - werden die Start-und Endtermine festgelegt durch die Werte, die in "date start" und "date finish" in den Eingabeparameter angegeben sind.

Wenn es auf dem Chart vertikalen Linien mit Namen gibt, die durch die "name start line" und "name finish line" definiert sind und "bars for calculation"=0 - werden Anfangs- und Enddatum aus den Eigenschaften der beiden vertikalen Linien genommen.

Wenn "bars for calculation" > 0 ist, berechnet er die angegebene Anzahl von Bars-1 (die aktuelle noch offene Bar wird nicht mitberechnet).

Existiert auf dem Chart nur eine Linie ("name start line" oder "name finish line"), oder das Anfangsdatum > Enddatum oder "bars for calculation" < 0 - beendet sich das Skript ohne jede Berechnung.



Andere Eingabeparameter:





Dezimalen, 4 oder 5 (verwendet durch Normalisierung und Ausgabeformatierung);

Farben der Gruppen;

Schriftgröße;

Löschen der Textausgaben vom Chart (wenn true, löscht das Skript löscht nur die Texte und wird nichts berechnen).

Der Code enthält Kommentare.











