Script for Calculation of Candle Statistics - Skript für den MetaTrader 5
Das Skript berechnet Kerzen-Statistiken (die minimale, maximale und Durchschnittliche Werte von Kerzen Körper und Schatten) des aktuellen Charts.
Die berechneten Statistiken werden in 3 Gruppen (aufwärts, abwärts und alle) Kerzen in der oberen linken Ecke des Charts gezeigt.
Die Berechnungsintervall wird durch die erste 5 Eingabeparameter (es kann das Intervall mit zwei vertikale Linien und deren Namen in den Eingabeparameter ausgewählt werden) bestimmt.
Wie funktioniert es:
- Wenn es keine vertikalen Linien (mit Namen, definiert durch "name start line" und "name finish line") und "bars for calculation"=0 - werden die Start-und Endtermine festgelegt durch die Werte, die in "date start" und "date finish" in den Eingabeparameter angegeben sind.
- Wenn es auf dem Chart vertikalen Linien mit Namen gibt, die durch die "name start line" und "name finish line" definiert sind und "bars for calculation"=0 - werden Anfangs- und Enddatum aus den Eigenschaften der beiden vertikalen Linien genommen.
- Wenn "bars for calculation" > 0 ist, berechnet er die angegebene Anzahl von Bars-1 (die aktuelle noch offene Bar wird nicht mitberechnet).
Existiert auf dem Chart nur eine Linie ("name start line" oder "name finish line"), oder das Anfangsdatum > Enddatum oder "bars for calculation" < 0 - beendet sich das Skript ohne jede Berechnung.
Andere Eingabeparameter:
- Dezimalen, 4 oder 5 (verwendet durch Normalisierung und Ausgabeformatierung);
- Farben der Gruppen;
- Schriftgröße;
- Löschen der Textausgaben vom Chart (wenn true, löscht das Skript löscht nur die Texte und wird nichts berechnen).
Der Code enthält Kommentare.
