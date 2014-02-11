请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
本脚本计算当前图表蜡烛图的统计特征（蜡烛线实体和引线的最小、最大以及平均值）。
对三组蜡烛图（多头、空头和全部）分别计算其统计特征，显示在图表的左上角。
计算间隔取决于前5个输入参数（间隔也可以由2条在输入参数中命名的垂直线来进行选择）。
它的原理是：
- 如果没有垂直线（命名由输入参数“start line”和“name finish line”确定）并且“bars for calculation”=0 - 开始和结束的日期由输入参数“date start”和“date finish”的值确定。
- 如果图表中有命名由输入参数“start line”和“name finish line”确定的垂直线，并且bars for calculation =0 - 开始和结束的日期由取决于垂直线的时间属性的数值所定义。
- 如果要计算的柱形>0，计算指定数量-1的柱形（当前未完成的柱形不会被计算）。
*如果图表上只有一条线（"name start line" 或者 "name finish line"），或者开始时间>结束时间或者要计算的柱形< 0 - 那么脚本将不做操作而结束。
其他输入参数：
- 小数位数，4 或者 5（用于标准化和字符串格式化）；
- 颜色组；
- 字体大小；
- 从图表中删除文本标签（如果为真，脚本仅删除标签，不做任何计算）。
代码都有注释。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1842
NextBarColor
本指标根据设置中指定的概率“预测”下一个柱形的颜色。它对于评估那些致力于做这类预测的策略，在选择交易对象和时间框架时非常有用。注意：该指标“面向未来”，因此不要将其应用于真实交易或者策略测试器中！ChartChanger
本脚本用于在一个圆中快速切换图表的一个快捷键。