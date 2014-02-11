本脚本计算当前图表蜡烛图的统计特征（蜡烛线实体和引线的最小、最大以及平均值）。

对三组蜡烛图（多头、空头和全部）分别计算其统计特征，显示在图表的左上角。

计算间隔取决于前5个输入参数（间隔也可以由2条在输入参数中命名的垂直线来进行选择）。





它的原理是：

如果没有垂直线（命名由输入参数“start line”和“name finish line”确定）并且“bars for calculation”=0 - 开始和结束的日期由输入参数“date start”和“date finish”的值确定。

如果图表中有命名由输入参数“start line”和“name finish line”确定的垂直线，并且bars for calculation =0 - 开始和结束的日期由取决于垂直线的时间属性的数值所定义。

如果要计算的柱形>0，计算指定数量-1的柱形（当前未完成的柱形不会被计算）。

*如果图表上只有一条线（"name start line" 或者 "name finish line"），或者开始时间>结束时间或者要计算的柱形< 0 - 那么脚本将不做操作而结束。



其他输入参数：





小数位数，4 或者 5（用于标准化和字符串格式化）；

颜色组；

字体大小；

从图表中删除文本标签（如果为真，脚本仅删除标签，不做任何计算）。

代码都有注释。



