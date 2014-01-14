Pon "Me gusta" y sigue las noticias
IncEROnArray - librería para MetaTrader 5
Descripción:
La clase CEROnArray está diseñada para calcular el Efficiency Ratio (ER) - coeficiente de eficiencia utilizado en Adaptive Moving Average (AMA) - Media Móvil Adaptativa.
Utilización:
El método Init() se llama en la función OnInit() con los siguientes parámetros:
- int aPeriod - periodo de cálculo del coeficiente de eficiencia.
El método Solve() se llama en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:
- const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variable prev_calculated de la función OnCalculate();
- double aData[] - búfer de datos para el cálculo del indicador;
- double aER[] - búfer con el valor calculado.
Métodos adicionales:
- int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras para el cálculo del indicador;
- string Name() - devuelve la línea con el nombre del indicador.
Test_EROnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CEROnArray. El archivo IncEROnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/631
