CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

AMA STL Color MetaTrader 5 - Indikator für den MetaTrader 5

Неизвестен | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
LeonLexx
Ansichten:
929
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der vorliegende Indikator auf dem Chart wird in Form von der zweifarbigen Linie dargestellt.

  • Wenn der aktuelle Wert des Indikators weniger als beim vorhergehenden ist, so färbt der Indikator die Linie in die rote Farbe;
  • Wenn der aktuelle Wert des Indikators mehr als beim vorhergehenden ist, so färbt der Indikator die Linie in die blaue Farbe.

Auch gibt es im Indikator einen Filter, der ermöglicht, den Lärm des Marktes weniger zu machen.


Eingangsparameter

  • Range – Periode;
  • Fast Period – der schnelle EMA;
  • Slow Period – der langsame EMA;
  • Count Bars – die Anzahl der Bars, auf den der Indikator dargestellt wird;
  • Filter – Der Filter, der ermöglicht, den Lärm des Marktes weniger zu machen.

Die vorliegende Version des Indikators für MetaTrader 5 (die Version für MetaTrader 4 ist hier).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18317

PercentageCrossover_HTF PercentageCrossover_HTF

Der Indikator PercentageCrossover mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

XMA_KLx5_Cloud_HTF XMA_KLx5_Cloud_HTF

Der Indikator XMA_KLx5_Cloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ZigZag 2 Strahlen ZigZag 2 Strahlen

Zum standarten ZigZag wurden noch die Unterstützung / Widerstand Levels hinzugefügt.

Exp_PercentageCrossover Exp_PercentageCrossover

Der Experte Exp_PercentageCrossover wurde aufgrund der Farbe-Änderung des Movings PercentageCrossover erstellt, mit der Möglichkeit der festen Fixierung des vorübergehenden Handels-Bereichs.