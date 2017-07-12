Der vorliegende Indikator auf dem Chart wird in Form von der zweifarbigen Linie dargestellt.

Wenn der aktuelle Wert des Indikators weniger als beim vorhergehenden ist, so färbt der Indikator die Linie in die rote Farbe;

Wenn der aktuelle Wert des Indikators mehr als beim vorhergehenden ist, so färbt der Indikator die Linie in die blaue Farbe.

Auch gibt es im Indikator einen Filter, der ermöglicht, den Lärm des Marktes weniger zu machen.





Eingangsparameter

Range – Periode;

– Periode; Fast Period – der schnelle EMA;

– der schnelle EMA; Slow Period – der langsame EMA;

– der langsame EMA; Count Bars – die Anzahl der Bars, auf den der Indikator dargestellt wird;

– die Anzahl der Bars, auf den der Indikator dargestellt wird; Filter – Der Filter, der ermöglicht, den Lärm des Marktes weniger zu machen.

Die vorliegende Version des Indikators für MetaTrader 5 (die Version für MetaTrader 4 ist hier).