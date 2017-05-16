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Индикаторы

AMA STL Color MetaTrader 5 - индикатор для MetaTrader 5

Неизвестен | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
LeonLexx
LeonLexx

LeonLexx

6 кодов 16 комментариев
Просмотров:
3620
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Данный индикатор на графике отображается в виде двухцветной линии.

  • Если настоящее значение индикатора ниже предыдущего, то индикатор окрашивает линию в красный цвет;
  • Если настоящее значение индикатора выше предыдущего, то индикатор окрашивает линию в синий цвет.

Также в индикаторе присутствует фильтр, который позволяет сгладить шумы рынка.


Входные параметры

  • Range – период;
  • Fast Period – быстрое EMA;
  • Slow Period – медленное EMA;
  • Count Bars –количество баров, на которых отображается индикатор;
  • Filter – фильтр, который позволяет сгладить шумы рынка.

Данная версия индикатора для MetaTrader 5 (версия для MetaTrader 4 находится здесь).

PercentageCrossover_HTF PercentageCrossover_HTF

Индикатор PercentageCrossover с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XMA_KLx5_Cloud_HTF XMA_KLx5_Cloud_HTF

Индикатор XMA_KLx5_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Bollinger Bands N positions Bollinger Bands N positions

Сигналы индикатора (iBands, Bollinger Bands). При получении сигнала закрываем противоположные позиции.

Pipso Pipso

Работа в определенном временном интервале. Учёт High и Low на определенном промежутке баров. Защита от ошибки "нехватка денег".