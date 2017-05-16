Данный индикатор на графике отображается в виде двухцветной линии.

Если настоящее значение индикатора ниже предыдущего, то индикатор окрашивает линию в красный цвет;

Если настоящее значение индикатора выше предыдущего, то индикатор окрашивает линию в синий цвет.

Также в индикаторе присутствует фильтр, который позволяет сгладить шумы рынка.





Входные параметры

Range – период;

– период; Fast Period – быстрое EMA;

– быстрое EMA; Slow Period – медленное EMA;

– медленное EMA; Count Bars –количество баров, на которых отображается индикатор;

–количество баров, на которых отображается индикатор; Filter – фильтр, который позволяет сгладить шумы рынка.

Данная версия индикатора для MetaTrader 5 (версия для MetaTrader 4 находится здесь).