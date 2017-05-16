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AMA STL Color MetaTrader 5 - индикатор для MetaTrader 5
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Данный индикатор на графике отображается в виде двухцветной линии.
- Если настоящее значение индикатора ниже предыдущего, то индикатор окрашивает линию в красный цвет;
- Если настоящее значение индикатора выше предыдущего, то индикатор окрашивает линию в синий цвет.
Также в индикаторе присутствует фильтр, который позволяет сгладить шумы рынка.
Входные параметры
- Range – период;
- Fast Period – быстрое EMA;
- Slow Period – медленное EMA;
- Count Bars –количество баров, на которых отображается индикатор;
- Filter – фильтр, который позволяет сгладить шумы рынка.
Данная версия индикатора для MetaTrader 5 (версия для MetaTrader 4 находится здесь).
PercentageCrossover_HTF
Индикатор PercentageCrossover с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XMA_KLx5_Cloud_HTF
Индикатор XMA_KLx5_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Bollinger Bands N positions
Сигналы индикатора (iBands, Bollinger Bands). При получении сигнала закрываем противоположные позиции.Pipso
Работа в определенном временном интервале. Учёт High и Low на определенном промежутке баров. Защита от ошибки "нехватка денег".