代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

AMA STL Color MetaTrader 5 - MetaTrader 5脚本

Неизвестен | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
LeonLexx
显示:
1733
等级:
(22)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该指标在图表上以双色线的形式显示。

  • 如果当前指标值比之前指标值低，指标线就是红色的，
  • 如果当前指标值比它之前的数值高，指标线就是蓝色的。

另外，指标还包含了一个过滤器以平滑市场干扰。


输入参数

  • Range – 周期数
  • Fast Period – 快速 EMA 周期数
  • Slow Period – 慢速 EMA 周期数
  • Count Bars – 指标所显示的柱数
  • Filter – 可以平滑市场干扰的过滤器

这是 MetaTrader 5 版本的指标 (MetaTrader 4 版本的指标在这个链接中)。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18317

PercentageCrossover_HTF PercentageCrossover_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 PercentageCrossover 指标。

XMA_KLx5_Cloud_HTF XMA_KLx5_Cloud_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 XMA_KLx5_Cloud 指标。

ZigZag 双射线 ZigZag 双射线

标准的之字转向指标(zigzag)外加支撑和阻力水平。

Exp_PercentageCrossover Exp_PercentageCrossover

Exp_PercentageCrossover EA交易是基于 PercentageCrossover 指标颜色改变的，并且提供了功能在固定时间段内进行交易。