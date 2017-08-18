该指标在图表上以双色线的形式显示。

如果当前指标值比之前指标值低，指标线就是红色的，

如果当前指标值比它之前的数值高，指标线就是蓝色的。

另外，指标还包含了一个过滤器以平滑市场干扰。





输入参数

Range – 周期数

– 周期数 Fast Period – 快速 EMA 周期数

– 快速 EMA 周期数 Slow Period – 慢速 EMA 周期数

– 慢速 EMA 周期数 Count Bars – 指标所显示的柱数

– 指标所显示的柱数 Filter – 可以平滑市场干扰的过滤器

这是 MetaTrader 5 版本的指标 (MetaTrader 4 版本的指标在这个链接中)。