AMA STL Color MetaTrader 5 - MetaTrader 5脚本
该指标在图表上以双色线的形式显示。
- 如果当前指标值比之前指标值低，指标线就是红色的，
- 如果当前指标值比它之前的数值高，指标线就是蓝色的。
另外，指标还包含了一个过滤器以平滑市场干扰。
输入参数
- Range – 周期数
- Fast Period – 快速 EMA 周期数
- Slow Period – 慢速 EMA 周期数
- Count Bars – 指标所显示的柱数
- Filter – 可以平滑市场干扰的过滤器
这是 MetaTrader 5 版本的指标 (MetaTrader 4 版本的指标在这个链接中)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18317
