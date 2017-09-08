コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AMA STL カラーMT5 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
LeonLexx
ビュー:
1717
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
インジケーターは、2色の線としてチャートに表示されます。

  • 現在のインジケーターの値が以前の値よりも小さい場合、インジケーターの線は赤色になります。
  • 現在のインジケーターの値が以前の値よりも大きい場合、インジケーターの線は青色になります。

また、インジケーターは、相場のノイズを滑らかにすることができるフィルタがあります。


インプットパラメータ

  • Range – period.
  • Fast Period – fast EMA period.
  • Slow Period – slow EMA period.
  • Count Bars - インジケーターが表示されるバーの数。
  • Filter –相場のノイズを滑らかにするフィルタ。

これはMT5バージョンです (MT4のバージョンは、このリンクで入手可能です)。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18317

