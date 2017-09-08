無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AMA STL カラーMT5 - MetaTrader 5のためのインディケータ
インジケーターは、2色の線としてチャートに表示されます。
- 現在のインジケーターの値が以前の値よりも小さい場合、インジケーターの線は赤色になります。
- 現在のインジケーターの値が以前の値よりも大きい場合、インジケーターの線は青色になります。
また、インジケーターは、相場のノイズを滑らかにすることができるフィルタがあります。
インプットパラメータ
- Range – period.
- Fast Period – fast EMA period.
- Slow Period – slow EMA period.
- Count Bars - インジケーターが表示されるバーの数。
- Filter –相場のノイズを滑らかにするフィルタ。
これはMT5バージョンです (MT4のバージョンは、このリンクで入手可能です)。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18317
