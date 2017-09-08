インジケーターは、2色の線としてチャートに表示されます。

現在のインジケーターの値が以前の値よりも小さい場合、インジケーターの線は赤色になります。

現在のインジケーターの値が以前の値よりも大きい場合、インジケーターの線は青色になります。

また、インジケーターは、相場のノイズを滑らかにすることができるフィルタがあります。





インプットパラメータ

Range – period.

– period. Fast Period – fast EMA period.

– fast EMA period. Slow Period – slow EMA period.

– slow EMA period. Count Bars - インジケーターが表示されるバーの数。

- インジケーターが表示されるバーの数。 Filter –相場のノイズを滑らかにするフィルタ。

これはMT5バージョンです (MT4のバージョンは、このリンクで入手可能です)。