No gráfico, este indicador é exibido sob a forma de uma linha de duas cores.
- Se o valor atual do indicador é menor do que o anterior, o indicador muda a cor da linha para vermelha;
- Se o valor atual do indicador é maior do que o anterior, o indicador muda a cor da linha para azul;
No indicador, também está presente um filtro que ajuda a ajustar o ruído do mercado.
Parâmetros de entrada
- Range – período;
- Fast Period – EMA rápida;
- Slow Period – EMA lenta;
- Count Bars – número de barras em que é exibido o indicador;
- Filter – filtro que permite ajustar o ruido do mercado.
Esta versão do indicador é para MetaTrader 5 (a versão para MetaTrader 4 está aqui).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18317
