Indicadores

AMA STL Color MetaTrader 5 - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
LeonLexx
Visualizações:
2645
Avaliação:
(22)
Publicado:
No gráfico, este indicador é exibido sob a forma de uma linha de duas cores.

  • Se o valor atual do indicador é menor do que o anterior, o indicador muda a cor da linha para vermelha;
  • Se o valor atual do indicador é maior do que o anterior, o indicador muda a cor da linha para azul;

No indicador, também está presente um filtro que ajuda a ajustar o ruído do mercado.


Parâmetros de entrada

  • Range – período;
  • Fast Period – EMA rápida;
  • Slow Period – EMA lenta;
  • Count Bars – número de barras em que é exibido o indicador;
  • Filter – filtro que permite ajustar o ruido do mercado.

Esta versão do indicador é para MetaTrader 5 (a versão para MetaTrader 4 está aqui).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18317

PercentageCrossover_HTF PercentageCrossover_HTF

Indicador PercentageCrossover com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

XMA_KLx5_Cloud_HTF XMA_KLx5_Cloud_HTF

Indicador XMA_KLx5_Cloud com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

ZigZag 2 feixes ZigZag 2 feixes

Adicionados níveis de suporte e resistência ao ZigZag padrão.

Exp_PercentageCrossover Exp_PercentageCrossover

O expert Exp_PercentageCrossover baseia-se nas alterações de cor da MA PercentageCrossover com funcionalidade de fixação "hard-coded" de intervalo de tempo de negociação.