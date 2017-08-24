No gráfico, este indicador é exibido sob a forma de uma linha de duas cores.

Se o valor atual do indicador é menor do que o anterior, o indicador muda a cor da linha para vermelha;

Se o valor atual do indicador é maior do que o anterior, o indicador muda a cor da linha para azul;

No indicador, também está presente um filtro que ajuda a ajustar o ruído do mercado.





Parâmetros de entrada

Range – período;

– período; Fast Period – EMA rápida;

– EMA rápida; Slow Period – EMA lenta;

– EMA lenta; Count Bars – número de barras em que é exibido o indicador;

– número de barras em que é exibido o indicador; Filter – filtro que permite ajustar o ruido do mercado.

Esta versão do indicador é para MetaTrader 5 (a versão para MetaTrader 4 está aqui).