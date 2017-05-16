Эксперт Exp_TotalPowerIndicatorX на основе сигналов осциллятора TotalPowerIndicatorX с возможностью жёсткой фиксации временного диапазона торговли

Две гистограммы в одном окне, показывающие максимальные усредненные отклонения цены от первоначального значения, измеряемые в пунктах.