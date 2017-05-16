Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XMA_KLx5_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2107
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор XMA_KLx5_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XMA_KLx5_Cloud.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор XMA_KLx5_Cloud_HTF
Exp_TotalPowerIndicatorX
Эксперт Exp_TotalPowerIndicatorX на основе сигналов осциллятора TotalPowerIndicatorX с возможностью жёсткой фиксации временного диапазона торговлиCandleRange
Две гистограммы в одном окне, показывающие максимальные усредненные отклонения цены от первоначального значения, измеряемые в пунктах.
PercentageCrossover_HTF
Индикатор PercentageCrossover с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.AMA STL Color MetaTrader 5
Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA).