XMA_KLx5_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本

在输入参数中带有时段选择选项的 XMA_KLx5_Cloud 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 XMA_KLx5_Cloud.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

图 1. XMA_KLx5_Cloud_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18315

