XMA_KLx5_Cloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
875
- 875
- Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
во входных параметрах: Der Indikator XMA_KLx5_Cloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators XMA_KLx5_Cloud.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
in Abb.1. Der Indikator XMA_KLx5_Cloud_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18315
