请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Vector - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 2717
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者 — Anton, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn。
本 EA 交易应用于4种货币对, 包括 EURUSD, GBPUSD, USDCHF 和 USDJPY，它是基于四小时移动平均的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18251
OscSAR_Histogram
本震荡指标根据收盘价和 iSAR 之间的差异点数画出彩色柱形图。RBVI_Histogram
以彩色柱形图形式实现的 RBVI (相对经济商强弱指数) 指标。
RSI 和布林带
一个基于 RSI 和布林带的交易策略。有关交易品种的所有信息
有关当前交易品种的所有信息 (使用了来自 CSymbolInfo 类对象的信息)，体现为一个对话框面板。