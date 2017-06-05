代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Vector - MetaTrader 5EA

bfe2006 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2717
等级:
(30)
已发布:
已更新:
Vector.mq5 (35.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路的作者 — AntonMQL5 代码的作者 — barabashkakvn。 

本 EA 交易应用于4种货币对, 包括 EURUSD, GBPUSD, USDCHF 和 USDJPY，它是基于四小时移动平均的。

Vector

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18251

OscSAR_Histogram OscSAR_Histogram

本震荡指标根据收盘价和 iSAR 之间的差异点数画出彩色柱形图。

RBVI_Histogram RBVI_Histogram

以彩色柱形图形式实现的 RBVI (相对经济商强弱指数) 指标。

RSI 和布林带 RSI 和布林带

一个基于 RSI 和布林带的交易策略。

有关交易品种的所有信息 有关交易品种的所有信息

有关当前交易品种的所有信息 (使用了来自 CSymbolInfo 类对象的信息)，体现为一个对话框面板。