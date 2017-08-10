CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

All information about the symbol - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
803
Ranking:
(30)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Toda la información sobre el símbolo actual (la información se toma del objeto de clase CSymbolInfo) está en forma de panel de diálogos. CSymbolInfo. CDialog.mqh. CListView.mqh

All information about the symbol

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18262

RSI and Bollinger Bands RSI and Bollinger Bands

Estrategia comercial con RSI y Bollinger Bands.

Vector Vector

Asesor para 4 parejas de divisas: EURUSD, GBPUSD, USDCHF y USDJPY. La base es una media móvil de cuatro horas.

Size of candles (text) Size of candles (text)

Tamaño de la barra. El tamaño de la vela se calcula según la fórmula: "minuendo" menos "sustraendo".

cheduecoglioni cheduecoglioni

Esperamos cuando TP o SL se activen, y después de esto abrimos una posición en la dirección opuesta. Se comprueba que los recursos sean suficientes antes de enviar la orden comercial. OnTradeTransaction.