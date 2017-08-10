Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
All information about the symbol - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 803
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Toda la información sobre el símbolo actual (la información se toma del objeto de clase CSymbolInfo) está en forma de panel de diálogos. CSymbolInfo. CDialog.mqh. CListView.mqh
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18262
RSI and Bollinger Bands
Estrategia comercial con RSI y Bollinger Bands.Vector
Asesor para 4 parejas de divisas: EURUSD, GBPUSD, USDCHF y USDJPY. La base es una media móvil de cuatro horas.
Size of candles (text)
Tamaño de la barra. El tamaño de la vela se calcula según la fórmula: "minuendo" menos "sustraendo".cheduecoglioni
Esperamos cuando TP o SL se activen, y después de esto abrimos una posición en la dirección opuesta. Se comprueba que los recursos sean suficientes antes de enviar la orden comercial. OnTradeTransaction.