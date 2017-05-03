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Советники

Vector - эксперт для MetaTrader 5

bfe2006 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3120
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи — Antonавтор кода mq5 — barabashkakvn

Советник для 4 валютных пар: EURUSD, GBPUSD, USDCHF и USDJPY. Основа — четырехчасовые скользящие средние.

Vector

Renko Level Renko Level

Индикатор отображает ренко-бары на графике MetaTrader 5.

N Candles v2 N Candles v2

Поиск N идентичных свечей в ряду. Если мы видим бычьи свечи - покупаем, если медвежьи - продаем.

HTH Trader HTH Trader

Советник с двойным хеджированием.

All information about the symbol All information about the symbol

Вся информация о текущем символе (информация берётся из объекта класса CSymbolInfo) в виде панели диалогов.