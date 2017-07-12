CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Vector - Experte für den MetaTrader 5

bfe2006 | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
963
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Vector.mq5 (35.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Autor der Idee — AntonDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn

Der EA für 4 Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, USDCHF und USDJPY. Die Grundlage — der vierstundige gleitende Mittelwert.

Vector

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18251

Colored Zerolag MACD Colored Zerolag MACD

Diese Version ist ZeroLag MACD für MQL5.

Renko Level Renko Level

Der Indikator stellt die renko-Bars auf dem Chart MetaTrader5 dar.

RSI and Bollinger Bands RSI and Bollinger Bands

Die Trading-Strategie nach RSI und Bollinger Bands.

All information about the symbol All information about the symbol

Die ganze Information über das laufende Symbol (die Information wird aus dem Objekt der Klasse CSymbolInfo genommen) in Form vom Feld der Dialoge.