Vector - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 963
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Autor der Idee — Anton, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Der EA für 4 Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, USDCHF und USDJPY. Die Grundlage — der vierstundige gleitende Mittelwert.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18251
