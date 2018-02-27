N- candles v2

请观看如何免费下载自动交易
我们寻找连续 N 个相同的烛形。如果找到的烛形是上涨的 — 我们就买入，如果是下跌的 — 我们就卖出。
版本2中的新功能: 获利，止损，跟踪止损。
输入参数:
- 连续 N 个相同的烛形
- Lot (手数)
- Take Profit (获利，单位是 pips)
- Stop Loss (止损，单位是 pips)
- Trailing Stop ("0" -> 没有跟踪止损)
- Trailing Step (如果 Trial Stop >0 才使用)
- magic number （幻数）
- 滑点
搜索实例, N=3:
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/18219
