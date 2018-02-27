代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

N Candles v2 - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1511
等级:
(32)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

我们寻找连续 N 个相同的烛形。如果找到的烛形是上涨的 — 我们就买入，如果是下跌的 — 我们就卖出。

版本2中的新功能: 获利，止损，跟踪止损。

输入参数:

  • 连续 N 个相同的烛形 
  • Lot (手数)
  • Take Profit (获利，单位是 pips)
  • Stop Loss (止损，单位是 pips)
  • Trailing Stop ("0" -> 没有跟踪止损)
  • Trailing Step (如果 Trial Stop >0 才使用)
  • magic number （幻数）
  • 滑点

搜索实例, N=3:

N- candles v2

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/18219

自定义最高价和最低价水平 自定义最高价和最低价水平

最高价和最低价. 对于水平线，您可以设置一个偏移，您可以设置周期 (PERIOD_D1) 来搜索水平线.

Stridsman 波动质量 Stridsman 波动质量

Stridsman 波动质量.

点差统计 点差统计

在 "平均时间段" 的平均点差. 您可以设置背景透明和文字透明。CCanvas.

Breakthrough_BB Breakthrough_BB

基于布林带和移动平均信号的EA交易。