N- candles v2

我们寻找连续 N 个相同的烛形。如果找到的烛形是上涨的 — 我们就买入，如果是下跌的 — 我们就卖出。

版本2中的新功能: 获利，止损，跟踪止损。

输入参数:

连续 N 个相同的烛形

Lot (手数)

Take Profit (获利，单位是 pips)

Stop Loss (止损，单位是 pips)

Trailing Stop ("0" -> 没有跟踪止损)

Trailing Step (如果 Trial Stop >0 才使用)

magic number （幻数）

滑点

搜索实例, N=3:



