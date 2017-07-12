CodeBaseKategorien
N Candles v2 - Experte für den MetaTrader 5

Die Suche der N-identischen Kerzen in der Reihe. Wenn wir die bülligen Kerzen sehen - kaufen wir, wenn wir bären Kerzen sehen - verkaufen.

Neu in der Version 2: es wurden Take-profit,Stop-loss, Trailing-Stop eingeführt.

Eingangsparameter:

  • die N-identischen Kerzen, die zur anfangs Reihe gehören
  • Lot
  • Take Profit (in Pips)
  • Stop-Loss (in Pips)
  • Trailing-Stop ("0" -> ohne Trailing)
  • Der Schritt des Trailing (es wird verwendet, wenn Trailing-Stop >0 ist)
  • ORDER_MAGIC
  • Slippage

Das Beispiel der Suche, auf N=3:

N- candles v2

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18219

