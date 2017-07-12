und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
N Candles v2 - Experte für den MetaTrader 5
- 835
- Aktualisiert:
Die Suche der N-identischen Kerzen in der Reihe. Wenn wir die bülligen Kerzen sehen - kaufen wir, wenn wir bären Kerzen sehen - verkaufen.
Neu in der Version 2: es wurden Take-profit,Stop-loss, Trailing-Stop eingeführt.
Eingangsparameter:
- die N-identischen Kerzen, die zur anfangs Reihe gehören
- Lot
- Take Profit (in Pips)
- Stop-Loss (in Pips)
- Trailing-Stop ("0" -> ohne Trailing)
- Der Schritt des Trailing (es wird verwendet, wenn Trailing-Stop >0 ist)
- ORDER_MAGIC
- Slippage
Das Beispiel der Suche, auf N=3:
