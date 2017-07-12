N- candles v2

Die Suche der N-identischen Kerzen in der Reihe. Wenn wir die bülligen Kerzen sehen - kaufen wir, wenn wir bären Kerzen sehen - verkaufen.



Neu in der Version 2: es wurden Take-profit,Stop-loss, Trailing-Stop eingeführt.

Eingangsparameter:

die N-identischen Kerzen, die zur anfangs Reihe gehören



Lot

Take Profit (in Pips)



Stop-Loss (in Pips)



Trailing-Stop ("0" -> ohne Trailing)

Der Schritt des Trailing (es wird verwendet, wenn Trailing-Stop >0 ist)

ORDER_MAGIC



Slippage



Das Beispiel der Suche, auf N=3:



