High and Low Custom levels - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1462
(29)
Der Indikator stellt die benutzerdefinierten Ebenen High und Low dar. Für die Ebenen können Sie eine Verschiebung bestimmen. Es gibt die Möglichkeit, das Intervall (PERIOD_D1) für die Suche der Ebenen einzugeben.

Das Eingangsparameter "count day": der Wert "0" oder "1" bedeutet den laufenden Tag.

High and Low Custom levels of the current day


High and Low Custom levels for N-days.png

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18205

