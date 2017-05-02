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High and Low Custom levels - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает пользовательские уровни High и Low. Для уровней вы можете определить смещение. Есть возможность указать интервал (PERIOD_D1) для поиска уровней.
Входной параметр "count day": значение "0" или "1" означает текущий день.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18205
Volatility Quality Stridsman
Индикатор качества волатильности (VQ) Стридсмана.OscSAR_Histogram
Осциллятор, построенный как цветная гистограмма на разнице между ценой закрытия и индикатором iSAR, выраженный в пунктах.
Breakthrough_BB
Советник работает на индикаторах Bollinger Bands и Moving Average.Spread statistics
Статистика среднего спреда за период усреднения.