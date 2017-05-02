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Индикаторы

High and Low Custom levels - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
3965
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
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Индикатор отображает пользовательские уровни High и Low. Для уровней вы можете определить смещение. Есть возможность указать интервал (PERIOD_D1) для поиска уровней.

Входной параметр "count day": значение "0" или  "1" означает текущий день.

High and Low Custom levels of the current day


High and Low Custom levels for N-days.png

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18205

Volatility Quality Stridsman Volatility Quality Stridsman

Индикатор качества волатильности (VQ) Стридсмана.

OscSAR_Histogram OscSAR_Histogram

Осциллятор, построенный как цветная гистограмма на разнице между ценой закрытия и индикатором iSAR, выраженный в пунктах.

Breakthrough_BB Breakthrough_BB

Советник работает на индикаторах Bollinger Bands и Moving Average.

Spread statistics Spread statistics

Статистика среднего спреда за период усреднения.