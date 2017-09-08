コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

高値および安値のカスタムレベル - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1418
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

高値と安値 オフセットを指定できます。 レベルを検索する間隔 (PERIOD_D1) を指定できます。

インプットパラメータ "カウント日": "0" または "1" に等しい場合-現在の日を意味します。

現在の日の高値および安値のカスタムレベル


N-days の高値および低値のカスタムレベル

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18205

MT5でシミュレートされたバイナリーオプション MT5でシミュレートされたバイナリーオプション

MT5クライアント上のバイナリオプションシミュレートインジケータです。 初心者のトレーダーが、トレード戦略を実践するために使用することができます。 プログラムインターフェイスは、簡体字中国語と英語です。

ストリズマンのボラティリティの品質 ストリズマンのボラティリティの品質

ストリズマンのボラティリティの品質

N Candles v2 N Candles v2

ラインの N 個の同一のローソクを探します。 ローソク足でブルが見つかった場合買い、ベアの場合売ります。

スプレッド統計 スプレッド統計

「平均期間」の平均的広がり。 テキストの背景の透過性を設定できます。 CCanvas.