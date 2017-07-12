CodeBaseKategorien
Indikatoren

OscSAR_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Der echte Autor: LeMan

Der Oszillator, der wie ein farbiges Histogramm auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Exit-Preis und dem Indikator iSAR aufgebaut ist, geäußert in den Punkten.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 24.08.2010 veröffentlicht.

Abb.1 Der Indikator OscSAR_Histogram

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18204

