Реальный автор: LeMan

Осциллятор, построенный как цветная гистограмма на разнице между ценой закрытия и индикатором iSAR, выраженный в пунктах.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.08.2010.

Рис.1 Индикатор OscSAR_Histogram