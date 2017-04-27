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Индикаторы

OscSAR_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2702
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: LeMan

Осциллятор, построенный как цветная гистограмма на разнице между ценой закрытия и индикатором iSAR, выраженный в пунктах.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.08.2010.

Рис.1 Индикатор OscSAR_Histogram

Рис.1 Индикатор OscSAR_Histogram

RBVI_Histogram RBVI_Histogram

Индикатор RBVI (Индекс относительной активности брокеров) в виде цветной гистограммы.

RBVI_HTF RBVI_HTF

Индикатор RBVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Volatility Quality Stridsman Volatility Quality Stridsman

Индикатор качества волатильности (VQ) Стридсмана.

High and Low Custom levels High and Low Custom levels

Отображает пользовательские уровни High и Low.