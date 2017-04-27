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OscSAR_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: LeMan
Осциллятор, построенный как цветная гистограмма на разнице между ценой закрытия и индикатором iSAR, выраженный в пунктах.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.08.2010.
Рис.1 Индикатор OscSAR_Histogram
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