Indikatoren

PercentageCrossover - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der echte Autor: Vic2008

Der Moving, der in seinem Code keine Mittelwertbildung verwendet.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 07.09.2010. veröffentlicht.

Abb.1 Der Indikator PercentageCrossover

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18194

