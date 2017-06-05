代码库部分
PercentageCrossover - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者: Vic2008

在代码中不使用平均的移动平均指标。

本指标最初是使用 MQL4 实现的，并且于2010年9月7日发布在 mql4.com 的代码库中。

图1 PercentageCrossover 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18194

