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PercentageCrossover - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Vic2008
Мувинг, не использующий в своём коде усреднений.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 07.09.2010.
Рис.1 Индикатор PercentageCrossover
RiskSpread
Индикатор рисует заполненный цветом канал на удалении от текущей цены, равном десяти размерам текущего спреда.XMA_Keltner_Pivot_HTF
Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре с любого таймфрейма индикатора XMA_KLx5_Cloud.
PercentageCrossoverChannel_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала PercentageCrossoverChannel.GRFLeadingEdger_Pivot_HTF
Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов на одном баре с любого таймфрейма индикатора GRFLeadingEdge.