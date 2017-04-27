Индикатор рисует заполненный цветом канал на удалении от текущей цены, равном десяти размерам текущего спреда.

Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре с любого таймфрейма индикатора XMA_KLx5_Cloud.