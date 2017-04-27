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Индикаторы

RiskSpread - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2185
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: VadimVP

Индикатор рисует заполненный цветом канал на удалении от текущей цены, равном десяти размерам текущего спреда.

Другими словами: индикатор рисует область, внутри которой работать скорее всего, себе в убыток. Особенно актуально с валютными парами, где спред достигает огромных значений.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 22.11.2010.

Рис.1 Индикатор RiskSpread

Рис.1 Индикатор RiskSpread

XMA_Keltner_Pivot_HTF XMA_Keltner_Pivot_HTF

Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре с любого таймфрейма индикатора XMA_KLx5_Cloud.

XMA_KLx5_Cloud XMA_KLx5_Cloud

Два канала Келтнера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.

PercentageCrossover PercentageCrossover

Мувинг, не использующий в своём коде усреднений.

PercentageCrossoverChannel_System PercentageCrossoverChannel_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала PercentageCrossoverChannel.