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RiskSpread - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: VadimVP
Индикатор рисует заполненный цветом канал на удалении от текущей цены, равном десяти размерам текущего спреда.
Другими словами: индикатор рисует область, внутри которой работать скорее всего, себе в убыток. Особенно актуально с валютными парами, где спред достигает огромных значений.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 22.11.2010.
Рис.1 Индикатор RiskSpread
Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре с любого таймфрейма индикатора XMA_KLx5_Cloud.XMA_KLx5_Cloud
Два канала Келтнера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.
Мувинг, не использующий в своём коде усреднений.PercentageCrossoverChannel_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала PercentageCrossoverChannel.