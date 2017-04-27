Реальный автор: VadimVP

Индикатор рисует заполненный цветом канал на удалении от текущей цены, равном десяти размерам текущего спреда.

Другими словами: индикатор рисует область, внутри которой работать скорее всего, себе в убыток. Особенно актуально с валютными парами, где спред достигает огромных значений.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 22.11.2010.

Рис.1 Индикатор RiskSpread