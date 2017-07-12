CodeBaseKategorien
Indikatoren

RiskSpread - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Veröffentlicht:
Der echte Autor: VadimVP

Der Indikator zeichnet den mit der Farbe gefüllten Kanal auf der Entfernung vom vorübergehenden Preis, welcher gleich zum zehn mal dem vorübergehenden Spread ist.

Mit anderen Worten: der Indikator zeichnet den Bereich, innerhalb dessen wahrscheinlich nur Verluste kommen. Besonders aktuell ist es mit Währungspaare, wo Spread riesigen Werte erreicht.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 22.11.2010 veröffentlicht.

Abb.1 Der Indikator RiskSpread

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18191

XMA_Keltner_Pivot_HTF XMA_Keltner_Pivot_HTF

Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung und der Darstellung der Kanal-Ebenen, die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Keltner-Kanäle auf einer Timeframe des Indikators XMA_KLx5_Cloud aufgebaut sind.

XMA_KLx5_Cloud XMA_KLx5_Cloud

Zwei Keltner-Kanäle, die auf einem gleitenden Mittelwert aufgebaut sind, die in einer farbigen wolkigen Art mit der Darstellung der letzten Werte in Form von den Preismarkierungen sind.

PercentageCrossover PercentageCrossover

Der Moving, der in seinem Code keine Mittelwertbildung verwendet.

PercentageCrossoverChannel_System PercentageCrossoverChannel_System

Der Indikator, der das Breakout-System unter der Verwendung des Kanals PercentageCrossoverChannel umsetzt.