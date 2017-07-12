Der echte Autor: VadimVP

Der Indikator zeichnet den mit der Farbe gefüllten Kanal auf der Entfernung vom vorübergehenden Preis, welcher gleich zum zehn mal dem vorübergehenden Spread ist.

Mit anderen Worten: der Indikator zeichnet den Bereich, innerhalb dessen wahrscheinlich nur Verluste kommen. Besonders aktuell ist es mit Währungspaare, wo Spread riesigen Werte erreicht.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 22.11.2010 veröffentlicht.

Abb.1 Der Indikator RiskSpread