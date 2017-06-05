真实作者: VadimVP

本指标在距离当前价格一定距离处画出彩色填充的通道，它等于当前点差乘以10。

换句话说，这个指标画出一片区域，在此区域内交易很可能带来亏损，它对有较大点差的货币对特别有用。

本指标最初是使用 MQL4 语言编写，并且于2010年11月22日发布在 mql4.com 的代码库中。

图1 RiskSpread 指标