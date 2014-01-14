El propósito de este indicador es facilitar una evaluación rápida del impacto del spread en el rendimiento de estrategias que predicen el comportamiento del mercado en la siguiente barra cuando se opera con diferentes instrumentos/periodos



Es especialmente útil si tiene su propio probador implementado en forma de un script (Asesor Experto). La señal del indicador en este caso puede interpretarse como la posición del mercado para un volumen unitario. De esta forma puede establecer objetivos razonables cuando está desarrollando/optimizando su propia estrategia, al evaluar desde el inicio los requerimientos a la exactitud de las predicciones.



Hay un solo parámetro en la configuración - Precision - la probabilidad de una predicción acertada, expresada en porciento. Si conoce la exactitud aproximada de la predicción de suc estrategia, utilice este parámetro para modelarla.



Notas :



El indicador calcula el color de la siguiente barra baándose en la diferencia de los precios de cierre de la barra actual y la siguiente, de manera que (si aparece un gap) puede ser diferente del color de la barra en el gráfico. Este método de cálculo se ha escogido teniendo en cuenta el propósito para el cual se ha creado el indicador.



La última barra en el histograma del oscilador nunca se muestra (== 0), ya que no hay datos históricos para su formación.



Indicador ne un gráfico. Precisión = 100%











Indicador con un idnicador de pruebas adjuntado. Precisión = 90%. En la ventana inferior - patrimonio, operando AUDUSD,M5 con una exactitud de predicción de la siguiente barra == 90%





