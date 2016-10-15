無料でロボットをダウンロードする方法を見る
NextBarColor - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標の目的は、異なる時間枠や製品の取引時に、スプレッドの、1つ後のバーでの市場の挙動を予測するストラテジーの効率への影響の迅速な評価を容易にすることです。
自分自身のテスターが指標またはスクリプト（エキスパートアドバイザー）の形で実装されているときには特に便利です。この場合指標のシグナルは単位数量の市場でのポジションと解釈することができます。よって、まずその予測の精度に要件を評価すれば、ストラテジーを開発/最適化する際に意味のある目標を設定することができます。
設定には、予測が正確である確率を百分率で示すパラメータが1つのみあります。ご自分のストラテジー予測のおよその精度をご存知な場合、このパラメータはそれをモデル化するために使用できます。
注意事項：
- この指標は現在のバーと次のバーの終値の差に基づいて次のバーの色を計算するので、（ギャップOの場合には）相場のバーの色とは異なる場合があります。<この計算方法は指標が作成された目的を考慮して選ばれました。
- オシレータヒストグラムの最後のバーは形成に必要な履歴データを持たないので（==0）表示されることはありません。
チャート上の指標。精度= 100％
テスター指標が重なった指標。精度=90%。以下のウィンドウで - エクイティ、取引EURUSD、M5 次のバーの予測精度==90％
MA
2 つの移動平均線の交差に基づいた非常に単純なEAです。SAR、ADX及び SMA 100指標に基づいたEA
この EAはSAR、ADX及び SMA 100指標に基づいています。
シンプルドル指数指標
特別な側面：「休日の問題」「（ティックが存在しないために生じる問題）が解決されます。シンプル連続パラボリックSAR
この指標はParabolicSARと異なって連続的でもっと正確です。 指標の計算も簡潔です。