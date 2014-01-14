Pon "Me gusta" y sigue las noticias
IncMomentumOnArray - librería para MetaTrader 5
La clase CMomentumOnArray está diseñada para calcular los valores de Momentum a partir de los buffers del indicador.
Utilización:
El método Init() es llamado en la función OnInit(), con los parámetros siguientes:
- int aPeriod - periodo del indicador.
El método Solve() es llamado en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:
- const int aRatesTotal es la variable rates_total variable definida en los parámetros de la función OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();
- double aData[] - buffer de datos para los cálculos del indicador;
- double aMomentum[] - buffer con los valores calculados del indicador.
Métodos adicionales:
- int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;
- int BarsRequiredPDIMDI() - devuelve el número mínimo de barras para los cálculos de PDI y MDI;
- string Name() - devuelve una cadena con el nombre del indicador.
Test_MomentumOnArray.mq5 es un ejemplo de indicador que muestra la utilización de la clase CMomentumOnArray. El archivo IncMomentumOnArray debe colocarse en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray dentro de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual).
El Indicador Técnico Momentum mide en cuanto ha variado el precio de un activo en un periodo de tiempo dado. Puede ser utilizado para seguir la tendencia y también como un indicador adelantado.
