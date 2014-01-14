NextBarColor

O objetivo deste indicador é de facilitar uma avaliação rápida do impacto do spread em relação ao rendimento das estratégias que prevêem o comportamento do mercado a uma barra a frente quando se opera com diferentes instrumentos/intervalos de tempo.

Ele é especialmente útil quando você tem seu próprio testador implementado na forma de um indicador ou script (Expert Advisor). O sinal do indicador, neste caso, pode ser interpretado como a posição de uma unidade de volume do mercado. Assim, você pode estabelecer metas significativas ao desenvolver/otimizar a sua estratégia, se você avaliar primeiro os requisitos para a precisão de suas previsões.

Há apenas um parâmetro nas configurações - Precision - a probabilidade de uma previsão exata em porcentagem. Se você sabe a precisão aproximada da previsão de sua estratégia, use este parâmetro para modelá-lo.

Notes :

O indicador calcula a cor da próxima barra com base na diferença dos preços de fechamento da barra atual e da próxima, de modo que (no caso de gap) ela pode ser diferente da cor da barra sobre a cotação. Este método de cálculo foi escolhido tendo em conta a finalidade para a qual o indicador foi criado.

A última barra no oscilador histograma nunca é exibida (== 0), uma vez que não há dados históricos para a sua formação.

O indicador em um gráfico. Precisão = 100%

O indicador com o testador de indicadores sobre ele. Precisão = 90%. Na janela abaixo - capital, negociação em AUDUSD M5, previsão da precisão da próxima barra == 90%