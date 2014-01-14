Daryl Guppy es un trader profesional y autor de "Trend Trading", "Trading Tactics" y "Better Stock Trading: Money and Risk Management". Dirige seminarios de trading en Australia, Asia, China y USA.

Guppy Multiple Moving Average (GMMA) s un indicador basado en las relaciones entre grupos de medias móviles. Cada grupo de medias móviles en el indicador GMMA ofrece una visión sobre el comportamiento de los dos grupos dominantes en el mercado - traders e inversores. Este indicador permite a un trader entender las realciones de mercado mostradas en el gráfico y por tanto escoger los metodos y herramientas de trading más apropiados. El indicador GMMA está diseñado para entender la naturaleza del movimiento de una tendencia basada en periodos diarios o intradía.



La actividad de los traders involucrados se monitoriza mediante el uso de un grupo de medias móviles a corto plazo. Los traders siempre comienzan un cambio de tendencia. Sus acciones hacen subir los precios anticipándose a un cambio de tendencia de descendente a ascendente. Su actividad se visualiza en un grupo de medias móviles exponenciales con periodos de 3, 5, 8, 10, 12 y 15.

La tendencia contnúa solo si otros compradores entran al mercado. Las tendencias fuertes son soportadas por inversores a largo plazo. Los inversores requieren más tiempo para reconocer un cambio de tendencia, pero siempre siguen a los traders. Monitorizamos la actividad de los inversores involucrados usando un grupo de medias móviles a largo plazo. Este grupo incluye medias móviles exponenciales con períodos de 30, 35, 40, 45, 50 y 60.

El indicador GMMA se usa en seis situaciones de trading:

Rupturas estándard de tendencia; Unirse a la tendencia; Usar la debilidad del precio; Rally y ruptura de tendencia; Escogiendo la mejor salida; Burbujas comerciales.

El algoritmo de suavizado puede seleccionarse entre diez posibles variantes:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil lineal ponderada; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.

Se debe tener en cuenta que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".

Parámetros de entrada del indicador: