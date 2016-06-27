Der Zweck des Indikators ist die schnelle Beurteilung der Auswirkungen der Spannweite auf die möglichen Kosten-Wirksamkeit von Strategien, die das Verhalten der nächsten Bar des Marktes beim Handel von verschiedenen Symbolen / Zeitrahmen vorhersagen.



Es ist besonders nützlich, wenn Sie Ihren eigenen Tester in Form von Indikatoren oder Skripten (Expert Advisor) realisiert haben. Das Signal des Indikators kann in diesem Fall interpretiert werden als eine Marktposition mit einer Einheitslotgröße. Damit können Sie sinnvolle Ziele für die Entwicklung/Optimierung Ihrer Strategie einstellen mittels einer ersten Bewertung der Bedingungen für eine korrekte Vorhersage.



Es gibt nur einen Parameter in den Einstellungen - Precision - die Wahrscheinlichkeit der richtigen Prognose in Prozent. Wenn Sie die ungefähre Genauigkeit der Vorhersage Ihrer Strategie kennen, verwenden Sie diesen Parameter für weitere Veränderungen.



Anmerkungen :



Der Indikator berechnet die Farbe des nächsten Bar basierend auf der Differenz der Schlusskurse der aktuellen und der nächsten Bar, also (im Fall eines "gaps") kann die Farbe vom der der Kurse abweichen. Diese Methode der Berechnung wurde unter Berücksichtigung des Zwecks dieses Indikators gewählt.



Die Letzte Bar im Histogramm des Oszillators wird nie angezeigt (== 0), da es keine vorherigen Daten gibt.



Der Indikator auf dem Chart. Precision = 100%











Der Indikator mit dem Tester-Indikator darüber. Precision = 90%. Im Fenster unten - Kapital (equity), gehandelt AUDUSD,M5 mit der Vorhersage-Genauigkeit der nächsten Bar == 90%









