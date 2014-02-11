该指标的目的是为了便于快速评估点差对可行的成本效益策略的影响，这种策略在不同时间框架上交易多种对象时，需提前一个柱形预测市场行为。



尤其是在当你有自己的，以指标或者脚本（或EA）形式实现的测试器时非常有用。这种情况下指标的信号可以解释为一单位交易量的市价头寸。因此当你开发/优化你的策略时，如果你在评估了预测准确性所需的要求后，你可以设置有意义的目标。



仅有一个参数需要设置 - Precision - 以百分比形式表示的准确预测的概率。如果你知道你策略大概的预测准确度，用这个参数来建模。



注意 ：



指标基于当前柱形和下一个柱形的收盘价差，来计算下一个柱形的颜色，因此（如果出现跳空）可能和价格柱形的颜色不同。考虑到创建该指标的目的，因此选择这种计算方式。



在直方图中最近的柱形永远不会显示（==0），因为没有它的历史数据。



图表中的指标。Precision = 100%











在其上附有测试指标。Precision = 90%. 在下面的窗口中 - 权益，交易 AUDUSD，M5 下一个柱形的预测准确度== 90%





