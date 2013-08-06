Ставь лайки и следи за новостями
NextBarColor - индикатор для MetaTrader 5
Цель индикатора - облегчить быструю оценку влияния спреда на возможную финансовую эффективность стратегий, предсказывающих поведение рынка на один бар вперёд при торговле на различных инструментах/таймфреймах.
Особенно полезен при наличии собственного тестера, выполненного в виде индикатора или скрипта (советника). Сигнал индикатора при этом может быть интерпретирован как рыночная позиция единичного объёма. Вы сможете ставить осмысленные цели при разработке/оптимизации Вашей стратегии, если заранее оцените требования предъявляемые к точности её прогнозирования.
В настройка всего одна переменная Precision - вероятность точного предсказания в процентах. Если известна приблизительная точность предсказания Вашей стратегии, используйте этот параметр для её моделирования.
Примечания:
- Цвет следующего бара вычисляется индикатором по разности цен закрытия текущего и следующего баров, поэтому (при наличии гепа) может отличаться от цвета бара на котировке. Такой способ вычисления выбран вполне осознанно, с учётом целей, для которых индикатор создавался.
- Последний бар на гистограмме осцилятора никогда не отбражается (==0), поскольку нет исторических данных для его формирования.
Индикатор на чарте. Precision = 100%
Индикатор с наброшенным поверх него индикатором-тестером. Precision=90%. В нижнем окне - эквити, при торговле на AUDUSD,M5 при точности предсказания следующего бара == 90%
