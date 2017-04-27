Два канала Келтнера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.

Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов Боллинджера на одном баре с любого таймфрейма индикатора XMA_BBx5_Cloud