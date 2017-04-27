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XMA_Keltner_Pivot_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре с любого таймфрейма индикатора XMA_KLx5_Cloud.
Входные параметры индикатора:
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_"; // Название для меток индикатора input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // метод усреднения input uint XLength=100; // глубина усреднения input int XPhase=15; // параметр первого усреднения, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input double Ratio1=1.0; // девиация 1 input double Ratio2=3.0; // девиация 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // ценовая константа input color Up_Color=clrSkyBlue; // Цвет верхней полосы индикатора input color Middle_Color=clrGray; // Цвет средней линии индикатора input color Dn_Color=clrHotPink; // Цвет нижней полосы индикатора input uint SignalBar=0; // номер бара для получения значений индикатора input uint SignalLen=40; // Длина полос индикатора //---- цвета ценовых меток input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XMA_KLx5_Cloud.mq5.
Рис.1. Индикатор XMA_Keltner_Pivot_HTF
Два канала Келтнера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.XMA_BB_Pivot_HTF
Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов Боллинджера на одном баре с любого таймфрейма индикатора XMA_BBx5_Cloud
Индикатор рисует заполненный цветом канал на удалении от текущей цены, равном десяти размерам текущего спреда.PercentageCrossover
Мувинг, не использующий в своём коде усреднений.