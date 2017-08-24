Participe de nossa página de fãs
XMA_Keltner_Pivot_HTF - indicador para MetaTrader 5
1128
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Keltner numa mesma barra desde qualquer timeframe do indicador XMA_KLx5_Cloud.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do gráfico input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_"; // Nome para as etiquetas do indicador input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // método de média input uint XLength=100; // profundidade da média input int XPhase=15; // parâmetro da primeira média, //---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição; //---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta input double Ratio1=1.0; // desvio 1 input double Ratio2=3.0; // desvio 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // constante de preço input color Up_Color=clrSkyBlue; // Cor da banda superior do indicador input color Middle_Color=clrGray; // Cor da linha central do indicador input color Dn_Color=clrHotPink; // Cor da banda inferior do indicador input uint SignalBar=0; // número da barra para obter o valor do indicador input uint SignalLen=40; // Comprimento das bandas do indicador //---- cores das etiquetas de preço input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
Para que o Expert Advisor gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador XMA_KLx5_Cloud.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador XMA_Keltner_Pivot_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18169
Dois canais de Keltner construídos numa média móvel, em forma de nuvem colorida com exibição dos valores mais recentes na forma de etiquetas de preço.XMA_BB_Pivot_HTF
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Bollinger numa mesma barra desde qualquer timeframe do indicador XMA_BBx5_Cloud.
O indicador desenha um canal preenchido com cores a uma distância do preço atual, que é igual ao spread atual multiplicado por dez.PercentageCrossover
Indicador de média móvel que não usa médias no seu código.