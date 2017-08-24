CodeBaseSeções
XMA_Keltner_Pivot_HTF - indicador para MetaTrader 5

Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Keltner numa mesma barra desde qualquer timeframe do indicador XMA_KLx5_Cloud.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;     // Período do gráfico
input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_";  // Nome para as etiquetas do indicador
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;      // método de média
input uint XLength=100;                        // profundidade da média                    
input int XPhase=15;                           // parâmetro da primeira média,
//---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição;
//---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta
input double Ratio1=1.0;                       // desvio 1
input double Ratio2=3.0;                       // desvio 2
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;         // constante de preço
input color Up_Color=clrSkyBlue;               // Cor da banda superior do indicador
input color Middle_Color=clrGray;              // Cor da linha central do indicador
input color Dn_Color=clrHotPink;               // Cor da banda inferior do indicador
input uint SignalBar=0;                        // número da barra para obter o valor do indicador 
input uint SignalLen=40;                       // Comprimento das bandas do indicador
//---- cores das etiquetas de preço
input color  Middle_color=clrBlue;
input color  Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color1=clrRed;
input color  Upper_color2=clrDodgerBlue;
input color  Lower_color2=clrMagenta;

Para que o Expert Advisor gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador XMA_KLx5_Cloud.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador XMA_Keltner_Pivot_HTF

Fig.1. Indicador XMA_Keltner_Pivot_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18169

