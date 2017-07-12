Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung und der Darstellung der Kanal-Ebenen, die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Keltner-Kanäle auf einer Timeframe des Indikators XMA_KLx5_Cloud aufgebaut sind.

Eingangsparameter des Indikators:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input string Symbols_Sirname= "XMA_Keltner_Pivot_" ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; input uint XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input double Ratio1= 1.0 ; input double Ratio2= 3.0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input color Up_Color= clrSkyBlue ; input color Middle_Color= clrGray ; input color Dn_Color= clrHotPink ; input uint SignalBar= 0 ; input uint SignalLen= 40 ; input color Middle_color= clrBlue ; input color Upper_color1= clrMediumSeaGreen ; input color Lower_color1= clrRed ; input color Upper_color2= clrDodgerBlue ; input color Lower_color2= clrMagenta ;

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator XMA_KLx5_Cloud.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator XMA_Keltner_Pivot_HTF