und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
XMA_Keltner_Pivot_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 820
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung und der Darstellung der Kanal-Ebenen, die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Keltner-Kanäle auf einer Timeframe des Indikators XMA_KLx5_Cloud aufgebaut sind.
Eingangsparameter des Indikators:
//+------------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators | //+------------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Trendscharts input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_"; // Die Namen für Markierungen des Indikators input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // Die Methode der Mittelwertbildung input uint XLength=100; // Die Tiefe der Mittelwertbildung input int XPhase=15; // Der Parameter der ersten Mittelwertbildung, //---- Für JJMA, der sich im Bereich zwischen -100 ... +100 ändert, beeinflusst auf die Qualität des vorübergehenden Prozess; //---- für VIDYA ist es die Periode des Oszillators CMO, und für AMA — ist es die Periode des langsamen gleitenden Wertes input double Ratio1=1.0; // Deviation 1 input double Ratio2=3.0; // Deviation 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Der Preis-Konstant input color Up_Color=clrSkyBlue; // Die Farbe der oberen Band des Indikators input color Middle_Color=clrGray; // Die Farbe der mittleren Band des Indikators input color Dn_Color=clrHotPink; // Die Farbe der unteren Band des Indikators input uint SignalBar=0; // Die Nummer der Bar für die Erhaltung des Indikatorwerts input uint SignalLen=40; // die Länge der Bände des Indikators //---- die Farben der Preis-Markierungen input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator XMA_KLx5_Cloud.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator XMA_Keltner_Pivot_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18169
Zwei Keltner-Kanäle, die auf einem gleitenden Mittelwert aufgebaut sind, die in einer farbigen wolkigen Art mit der Darstellung der letzten Werte in Form von den Preismarkierungen sind.XMA_BB_Pivot_HTF
Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung und der Darstellung der Kanal-Ebenen, die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Bollinger-Kanäle auf einer Timeframe des Indikators XMA_BBx5_Cloud aufgebaut sind
Der Indikator zeichnet den mit der Farbe gefüllten Kanal auf der Entfernung vom vorübergehenden Preis, welcher gleich zum zehn mal dem vorübergehenden Spread ist.PercentageCrossover
Der Moving, der in seinem Code keine Mittelwertbildung verwendet.