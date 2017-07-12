CodeBaseKategorien
XMA_Keltner_Pivot_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung und der Darstellung der Kanal-Ebenen, die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Keltner-Kanäle auf einer Timeframe des Indikators XMA_KLx5_Cloud aufgebaut sind.

Eingangsparameter des Indikators:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Eingangsparameter des Indikators                  |
//+------------------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;     // Die Periode des Trendscharts
input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_";  // Die Namen für Markierungen des Indikators
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;      // Die Methode der Mittelwertbildung
input uint XLength=100;                        // Die Tiefe  der Mittelwertbildung                    
input int XPhase=15;                           // Der Parameter der ersten Mittelwertbildung,
//---- Für JJMA, der sich im Bereich zwischen -100 ... +100 ändert, beeinflusst auf die Qualität des vorübergehenden Prozess;
//---- für VIDYA ist es die Periode des Oszillators CMO, und für AMA — ist es die Periode des langsamen gleitenden Wertes
input double Ratio1=1.0;                       // Deviation 1
input double Ratio2=3.0;                       // Deviation 2
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;         // Der Preis-Konstant
input color Up_Color=clrSkyBlue;               // Die Farbe der oberen Band des Indikators
input color Middle_Color=clrGray;              // Die Farbe der mittleren Band des Indikators
input color Dn_Color=clrHotPink;               // Die Farbe der unteren Band des Indikators
input uint SignalBar=0;                        // Die Nummer der Bar für die Erhaltung des Indikatorwerts
input uint SignalLen=40;                       // die Länge der Bände des Indikators
//---- die Farben der Preis-Markierungen
input color  Middle_color=clrBlue;
input color  Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color1=clrRed;
input color  Upper_color2=clrDodgerBlue;
input color  Lower_color2=clrMagenta;

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator XMA_KLx5_Cloud.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator XMA_Keltner_Pivot_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18169

XMA_KLx5_Cloud XMA_KLx5_Cloud

Zwei Keltner-Kanäle, die auf einem gleitenden Mittelwert aufgebaut sind, die in einer farbigen wolkigen Art mit der Darstellung der letzten Werte in Form von den Preismarkierungen sind.

XMA_BB_Pivot_HTF XMA_BB_Pivot_HTF

Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung und der Darstellung der Kanal-Ebenen, die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Bollinger-Kanäle auf einer Timeframe des Indikators XMA_BBx5_Cloud aufgebaut sind

RiskSpread RiskSpread

Der Indikator zeichnet den mit der Farbe gefüllten Kanal auf der Entfernung vom vorübergehenden Preis, welcher gleich zum zehn mal dem vorübergehenden Spread ist.

PercentageCrossover PercentageCrossover

Der Moving, der in seinem Code keine Mittelwertbildung verwendet.