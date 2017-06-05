代码库部分
XMA_Keltner_Pivot_HTF - MetaTrader 5脚本

\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XMA_Keltner_Pivot_HTF.mq5 (29.99 KB) 预览
XMA_KLx5_Cloud.mq5 (27.97 KB) 预览
使用两种颜色填充长方形，显示通道水平。长方形是在任何时段的 XMA_KLx5_Cloud 指标的一个柱上的两个 Keltner 通道值之间画出的。

指标的输入参数:

//+------------------------------------------------+ 
//|  指标输入参数                  |
//+------------------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;     // 图表时段
input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_";  // 指标标签的名称
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;      // 平均的方法
input uint XLength=100;                        // 平均的深度                    
input int XPhase=15;                           // 第一个平均参数,
3//---- 对于 JJMA ，范围在 -100 ... +100, 它影响转换过程的质量;
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数
input double Ratio1=1.0;                       // 偏移量 1
input double Ratio2=3.0;                       // 偏移量 2
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;         // 价格常数
input color Up_Color=clrSkyBlue;               // 顶部带的颜色
input color Middle_Color=clrGray;              // 中间线的颜色
input color Dn_Color=clrHotPink;               // 底部带的颜色
input uint SignalBar=0;                        // 用来取得指标数值的柱的索引
input uint SignalLen=40;                       // 指标带的长度
//---- 价格标签的颜色
input color  Middle_color=clrBlue;
input color  Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color1=clrRed;
input color  Upper_color2=clrDodgerBlue;
input color  Lower_color2=clrMagenta;

本指标需要 XMA_KLx5_Cloud.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. XMA_Keltner_Pivot_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18169

