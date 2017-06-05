请观看如何免费下载自动交易
XMA_Keltner_Pivot_HTF - MetaTrader 5脚本
使用两种颜色填充长方形，显示通道水平。长方形是在任何时段的 XMA_KLx5_Cloud 指标的一个柱上的两个 Keltner 通道值之间画出的。
指标的输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 图表时段 input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_"; // 指标标签的名称 input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // 平均的方法 input uint XLength=100; // 平均的深度 input int XPhase=15; // 第一个平均参数, 3//---- 对于 JJMA ，范围在 -100 ... +100, 它影响转换过程的质量; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数 input double Ratio1=1.0; // 偏移量 1 input double Ratio2=3.0; // 偏移量 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 价格常数 input color Up_Color=clrSkyBlue; // 顶部带的颜色 input color Middle_Color=clrGray; // 中间线的颜色 input color Dn_Color=clrHotPink; // 底部带的颜色 input uint SignalBar=0; // 用来取得指标数值的柱的索引 input uint SignalLen=40; // 指标带的长度 //---- 价格标签的颜色 input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
本指标需要 XMA_KLx5_Cloud.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. XMA_Keltner_Pivot_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18169
