Exp_Kolier_SuperTrend_X2 趋势交易系统是基于两个 Kolier_SuperTrend 指标的信号的。第一个指标根据线的颜色确定了慢速趋势的方向，第二个指标在线的颜色改变时确定开始交易的时刻。在柱关闭时，如果满足了这样两个条件，就生成信号:

快速和慢速趋势信号匹配; 快速趋势的方向有改变。

EA交易的输入参数:

input string Trade= "Trade management" ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT; input uint StopLoss_= 1000 ; input uint TakeProfit_= 2000 ; input string MustTrade= "Trade permissions" ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; input string Filter= "SLOW TREND PARAMETERS" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input Mode TrendMode=NewWay; input uint ATR_Period= 10 ; input double ATR_Multiplier= 3.0 ; input uint SignalBar= 1 ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; input string Input= "ENTRY PARAMETERS" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ; input Mode TrendMode_=NewWay; input uint ATR_Period_= 10 ; input double ATR_Multiplier_= 3.0 ; input uint SignalBar_= 1 ; input bool BuyPosClose_= false ; input bool SellPosClose_= false ;

在输入参数代码中包含文字的字符串型变量只是为了使EA的输入参数窗口看起来更好，

EA中的 Kolier_SuperTrend_HTF 指标只是为了在策略测试器中更方便地看到趋势，在其他运行模式下它们会被禁用。

为了使生成的 EA 交易能够正确运行，要把编译好的 Kolier_SuperTrend.ex5 和 Kolier_SuperTrend_HTF.ex5 文件放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

请注意，使用 TradeAlgorithms.mqh 库文件可以用在提供非零点差以及在建立仓位的同时设置止损和获利选项的经济商，您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms.

默认的EA交易输入参数已经在下面显示的测试中使用了，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 在图表上交易的实例

2015年在 EURUSD, 慢速趋势在 H6, 快速趋势进场在 M30 的测试结果:

图 2. 测试结果图表