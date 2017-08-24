CodeBaseSeções
Experts

Exp_Kolier_SuperTrend_X2 - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (179.85 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
Kolier_SuperTrend.mq5 (23.58 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_Kolier_SuperTrend_X2.mq5 (20.15 KB) visualização
Sistema de negociação de tendência Exp_Kolier_SuperTrend_X2 plotado com base nos sinais de dois indicadores Kolier_SuperTrend. O primeiro indicador define a direção da tendência lenta segundo a cor da linha, enquanto o segundo indicador estabelece o momento para fazer a transação, quando a cor de linha muda. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se forem reunidas duas condições:

  1. Os sinais das tendências rápida e lenta coincidem;
  2. Houve uma mudança de direção da tendência rápida.

Parâmetros de entrada do Expert Advisor:

//+-------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador do Expert Advisor           |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Gerenciamento da negociação";    //+============== GERENCIAMENTO DE NEGOCIAÇÃO ==============+  
input double MM=0.1;              //Porção dos recursos financeiros a partir do depósito na transação
input MarginMode MMMode=LOT;      //método para determinar o tamanho do lote
input uint    StopLoss_=1000;     //Stop-Loss em pontos
input uint    TakeProfit_=2000;   //Take-Profit em pontos
input string MustTrade="Autorização de negociação";    //+============== AUTORIZAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO ==============+  
input int    Deviation_=10;       // Desvio máximo em pontos
input bool   BuyPosOpen=true;     //Autorização para entrar em long
input bool   SellPosOpen=true;    //Autorização para entrar em short
//+-------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador do filtro            |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="PARÂMETROS DA TENDÊNCIA LENTA";    //+============== PARÂMETROS DA TENDÊNCIA ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;  //1 Período do gráfico para a tendência
input Mode TrendMode=NewWay;                //Opções de exibição
input uint ATR_Period=10;
input double ATR_Multiplier=3.0;
input uint SignalBar=1; //número da barra para obter o sinal de entrada
input bool   BuyPosClose=true;     //Autorização para sair das posições para compra de acordo com a tendência
input bool   SellPosClose=true;    //Autorização para sair das posições para venda de acordo com a tendência
//+-------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador de entrada              |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="PARÂMETROS DE ENTRADA";       //+=============== PARÂMETROS DE ENTRADA ===============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30;  //2 Período do gráfico para a entrada
input Mode TrendMode_=NewWay;                 //Variante de exibição
input uint ATR_Period_=10;
input double ATR_Multiplier_=3.0;
input uint SignalBar_=1;//número da barra para obter o sinal de entrada
input bool   BuyPosClose_=false;     //Autorização para saída das posições para compra de acordo com o sinal
input bool   SellPosClose_=false;    //Autorização para saída das posições para venda de acordo com o sinal

As variáveis ​​de sequência - com texto no código dos parâmetros de entrada - são projetadas apenas para uma melhor exibição da janela de parâmetros de entrada do Expert Advisor.

No Expert Advisor, os indicadores Kolier_SuperTrend_HTF são destinados para uma visualização mais conveniente de tendências no testador de estratégias, no entanto, eles não funcionam com outros modos de trabalho.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador Kolier_SuperTrend_HTF.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados de teste para 2015, EURUSD, tendência lenta, H6 e entrada de acordo com a tendência rápida, M30:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

