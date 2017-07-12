und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_Kolier_SuperTrend_X2 - Experte für den MetaTrader 5
Das Trends-Handelssystem Exp_Kolier_SuperTrend_X2 wurde aufgrund der Signalen der zwei Indikatoren Kolier_SuperTrend gebaut Nach dem ersten Indikator wird die Richtung des langsamen Trends nach der Linie-Farbe bestimmt, und nach dem zweiten Indikator — der Moment des Abschließen des Trades, wenn die Farben der Linien entstehen. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn zwei Bedienungen erfüllt werden:
- Die Signalen des schnellen und langsamen Trends übereinstimmen;
- Es ist der Wechsel der Richtung des schnellen Trends stattgefunden.
Eingangsparameter des Experten:
//+-------------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators des Experten | //+-------------------------------------------------+ input string Trade="Die Steuerung des Handels"; //+============== Die Steuerung des Handels ==============+ input double MM=0.1; //Der Teil der Finanzressourcen vom Deposit im Trade input MarginMode MMMode=LOT; //die Bestimmungsart der Lotsgröße input uint StopLoss_=1000; //StopLoss in Punkten input uint TakeProfit_=2000; //TakeProfit in Punkten input string MustTrade="Die Genehmigung des Handels "; //+============== Die Genehmigung des Handels ==============+ input int Deviation_=10; //Max. die Abweichung des Preises in Punkten input bool BuyPosOpen=true; //Die Genehmigung für den Eintritt in Long input bool SellPosOpen=true; //Die Genehmigung für den Eintritt in Short //+-------------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators des Filters | //+-------------------------------------------------+ input string Filter="Die Parameter des langsamen Trends"; //+============== Die Parameter des Trends ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; //1 Die Periode des Trendscharts input Mode TrendMode=NewWay; //Die Darstellungsart input uint ATR_Period=10; input double ATR_Multiplier=3.0; input uint SignalBar=1; //Die Nummer der Bar für die Erhaltung des Eintritts-Signals input bool BuyPosClose=true; //Die Genehmigung für das Verlassen der Longs über dem Trend input bool SellPosClose=true; //Die Genehmigung für das Verlassen der Shorts über dem Trend //+-------------------------------------------------+ //| Die Eingangsparameter des Eintrittsindikators | //+-------------------------------------------------+ input string Input="Die Parameter des Eintritts"; //+=============== Die Parameter des Eintritts ===============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //2 Die Periode des Charts für den Eintritt input Mode TrendMode_=NewWay; //Die Darstellungsart input uint ATR_Period_=10; input double ATR_Multiplier_=3.0; input uint SignalBar_=1;//Die Nummer der Bar für die Erhaltung des Eintritts-Signals input bool BuyPosClose_=false; //Die Genehmigung für das Verlassen der Longs über dem Signal input bool SellPosClose_=false; //Die Genehmigung für das Verlassen der Shorts über dem Signal
Die Zeile-Variablen mit einem Text im Code der Eingangs-Parameter sind nur für die bessere visuelle Darstellung des Fensters der Eingangs-Parameter des Experten vorgesehen.
Die Indikatoren Kolier_SuperTrend_HTF im Experten sind nur für die bequemere Visualisierung der Trends im Tester der Strategien vorgesehen, und in anderen Modus arbeiten sie nicht.
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten müssen die kompilierten Dateien der Indikatoren Kolier_SuperTrend.ex5 und Kolier_SuperTrend_HTF.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Eröffnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithmus runterladen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart
Die Testergebnisse von 2015 am EURUSD, der langsame Trend auf H6, der Eintritt nach dem schnellen Trend über M30:
in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18160
