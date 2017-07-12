Das Trends-Handelssystem Exp_Kolier_SuperTrend_X2 wurde aufgrund der Signalen der zwei Indikatoren Kolier_SuperTrend gebaut Nach dem ersten Indikator wird die Richtung des langsamen Trends nach der Linie-Farbe bestimmt, und nach dem zweiten Indikator — der Moment des Abschließen des Trades, wenn die Farben der Linien entstehen. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn zwei Bedienungen erfüllt werden:

Die Signalen des schnellen und langsamen Trends übereinstimmen; Es ist der Wechsel der Richtung des schnellen Trends stattgefunden.

Eingangsparameter des Experten:

input string Trade= "Die Steuerung des Handels" ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT; input uint StopLoss_= 1000 ; input uint TakeProfit_= 2000 ; input string MustTrade= "Die Genehmigung des Handels " ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; input string Filter= "Die Parameter des langsamen Trends" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input Mode TrendMode=NewWay; input uint ATR_Period= 10 ; input double ATR_Multiplier= 3.0 ; input uint SignalBar= 1 ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; input string Input= "Die Parameter des Eintritts" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ; input Mode TrendMode_=NewWay; input uint ATR_Period_= 10 ; input double ATR_Multiplier_= 3.0 ; input uint SignalBar_= 1 ; input bool BuyPosClose_= false ; input bool SellPosClose_= false ;

Die Zeile-Variablen mit einem Text im Code der Eingangs-Parameter sind nur für die bessere visuelle Darstellung des Fensters der Eingangs-Parameter des Experten vorgesehen.

Die Indikatoren Kolier_SuperTrend_HTF im Experten sind nur für die bequemere Visualisierung der Trends im Tester der Strategien vorgesehen, und in anderen Modus arbeiten sie nicht.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten müssen die kompilierten Dateien der Indikatoren Kolier_SuperTrend.ex5 und Kolier_SuperTrend_HTF.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Eröffnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithmus runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2015 am EURUSD, der langsame Trend auf H6, der Eintritt nach dem schnellen Trend über M30:

in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse