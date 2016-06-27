und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MA - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 995
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Eine sehr einfacher EA basierend auf dem Kreuzen von zwei gleitenden Durchschnitten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1814
