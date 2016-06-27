CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

MA - Experte für den MetaTrader 5

Igor Chugay | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
995
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ma.mq5 (11.54 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Eine sehr einfacher EA basierend auf dem Kreuzen von zwei gleitenden Durchschnitten.

MA_Expert_Advisor

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1814

EA basierend auf die Indikatoren SAR, ADX und SMA 100 EA basierend auf die Indikatoren SAR, ADX und SMA 100

EA basierend auf die Indikatoren SAR, ADX und SMA 100.

ChartChanger ChartChanger

Das Skript wird einer Tastenkombination zugewiesen, um schnell die Charts in einem Kreis zu wechseln.

NextBarColor NextBarColor

Der Indikator "prognostiziert" die Farbe der nächsten Bar mit der Wahrscheinlichkeit, die in den Einstellungen angegeben ist. Er kann helfen bei der Evaluierung von Strategien, die solche Vorhersagen für die Auswahl ihrer Handelssymbole / Zeitrahmen verwenden. Achtung: Der Indikator "schaut in die Zukunft", so verwenden Sie ihn nicht im wirklichen Leben oder im Strategie-Tester!

Simple dollar index indicator Simple dollar index indicator

Besondere Aspekte: Das "Feiertagsproblem" ist gelöst (Probleme, die sich durch die Abwesenheit von Ticks ergaben).