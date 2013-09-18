Смотри, как бесплатно скачать роботов
MA - эксперт для MetaTrader 5
- 8758
Очень простой советник, работающий на пересечении двух Moving Average.
