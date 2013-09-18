CodeBaseРазделы
MA - эксперт для MetaTrader 5

Очень простой советник, работающий на пересечении двух Moving Average.

MA_Expert_Advisor

