Experts

MA - expert para MetaTrader 5

Igor Chugay | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2881
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
ma.mq5 (11.54 KB) visualização
A EA muito simples com base no cruzamento de dois Média Móvel.

MA_Expert_Advisor

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1814

