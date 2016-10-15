無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MA - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1103
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
2 つの 移動平均線の交差に基づいた非常に単純なEAです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1814
SAR、ADX及び SMA 100指標に基づいたEA
この EAはSAR、ADX及び SMA 100指標に基づいています。ChartChanger
このスクリプトは、円内でのチャートを迅速に変えるためのホットキーに割り当てられています。
NextBarColor
この指標は、次のバーの色を設定で指定された確率で「予測」します。トレーディング商品/時間枠を選択する際にこのような予測を目的としたストラテジーを評価するのに有用です。注意：指標は「未来を見る」ので、実際の取引やストラテジーテスターでは適用なさらないでください。シンプルドル指数指標
特別な側面：「休日の問題」「（ティックが存在しないために生じる問題）が解決されます。