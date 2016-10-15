コードベースセクション
2 つの 移動平均線の交差に基づいた非常に単純なEAです。

MA_Expert_Advisor

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1814

